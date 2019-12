Demon Slayer sta per superare L'Attacco dei Giganti, punterà al primo posto per il 2020

L'Attacco dei Giganti è il titolo rappresentativo degli anni 2010. La storia di Eren Jaeger ha appassionato tutto il mondo e per anni è stato incontrastato il numero due del panorama dei manga. Un risultato eccezionale, ma che rischia di vedere un sorpasso proprio nella fase finale ad opera di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

L'imprevedibile titolo di Koyoharu Gotouge ha raggiunto risultati sensazionali, mai riscontrati con altri manga. L'opera quasi sconosciuta in Giappone e ancor di più all'estero con la sola trasmissione dell'anime ha praticamente decuplicato le copie in circolazione. Di recente, Demon Slayer ha superato il milione di copie vendute con tutti i volumi pubblicati prima di novembre 2019. Un 2020 iniziato alla grande e che potrebbe portare ulteriori soddisfazioni.

Se infatti nella classifica complessiva di vendite Demon Slayer ha ottenuto il primo posto, non vale lo stesso per la classifica dei singoli volumi più venduti. Il titolo è stato infatti attribuito a ONE PIECE che occupa le prime quattro posizioni, seguito da tre volumi di L'Attacco dei Giganti. Nel 2020 questa situazione potrebbe cambiare radicalmente, perché il volume 18 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con questa settimana ha raggiunto quota 1.250.000 copie vendute.

Proiettando questo valore nella classifica Oricon del 2019, Demon Slayer 18 ha superato ben 2 dei 3 volumi di L'Attacco dei Giganti in quanto a copie vendute e ciò vuol dire che con molta probabilità, la classifica del 2020 non vedrà più Eren e compagni al secondo posto. Con il prosieguo delle settimane, inevitabilmente Demon Slayer 18 supererà anche il tankobon 27 dell'opera di Isayama che ha venduto nel 2019 ben 1.344.500 copie.

Il 2020 editoriale è appena iniziato e quindi Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba potrebbe tentare almeno di intaccare la continuità di ONE PIECE e puntare ai gradini più bassi del podio. A meno che la sua esplosione non venga alimentata ulteriormente dal lungometraggio in arrivo, Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba: Mugen Ressha-Hen.