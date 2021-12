Demon Slayer, svelati alcuni indizi sulla storia dello stile di Respirazione definitivo

L'anime di Demon Slayer ha appena rilasciato l'episodio cruciale della seconda stagione che ci porta fuori dalla rivisitazione del "Mugen Train Arc" e ci fa tuffare nel nuovo attesissimo "Entertainment District Arc".

Questo episodio di transizione della storia vede Tanjiro portare gli ultimi messaggi che il Pilastro della Fiamma Kyojuro Rengoku ha lasciato alla sua famiglia, e nel farlo, inaspettatamente, si imbatte in ancora più indizi sulla tecnica di respirazione definitiva del Corpo dei Demon Slayer: La respirazione del Sole.

Più apprendiamo sulla tecnica della Respirazione del Sole, più diventa chiaro che questo stile di combattimento è profondamente legato alla storia di Tanjiro, e potrebbe essere la chiave per sconfiggere il malvagio signore dei demoni, Muzan.

Tanjiro incontra Senjuro, il fratellino di Rengoku, e suo padre Shinjuro Rengoku, un ubriacone violento. Quando Shinjuro (ex Pilastro della Fiamma) vede Tanjiro, va fuori di testa per gli orecchini che Tanjiro indossa fin dal primo episodio di Demon Slayer, affermando di sapere che sono simbolo di un utilizzatore della Respirazione del Sole.

Una colluttazione tra Shinjuro e Tanjiro termina con il primo che urla di sapere che Tanjiro si sta prendendo gioco di lui e della memoria di Rengoku, dato che il Pilastro della Fiamma non era abbastanza potente da sopravvivere ad un demone di rango superiore e l'utilizzatore del Respiro del Sole si sarebbe ovviamente limitato a guardare dall'alto in basso questo potere minore.

La rabbia da ubriaco di Shinjuro rivela in realtà molto sul misterioso potere della Respirazione del Sole. L'ex Pilastro della Fiamma rivela che la Respirazione del Sole è l'originale e più potente tecnica di respirazione sviluppata dagli Ammazza-Demoni, il resto delle tecniche di respirazione (Terra, Vento, Fuoco, Acqua, Suono, Tuono, Nebbia, ecc.) sono semplicemente ramificazioni sviluppate da coloro che non sono in grado di padroneggiare il vero potere della Respirazione del Sole.

Questa è una rivelazione chiave, poiché richiama ancora una volta la storia della famiglia di Tanjiro e la misteriosa danza "Hinokami Kagura" di suo padre. La chiave del potere finale potrebbe essere stata nelle mani di Tanjiro (letteralmente) per tutto il tempo?

Questo episodio dell'anime di Demon Slayer suggerisce anche una svolta più oscura nella storia dei degli utilizzatori della Respirazione del Sole. Una brevissima immagine flashback durante la sfuriata di Shinjuro mostra l'immagine di un misterioso personaggio di spalle, che presumibilmente è un ex maestro di spada utilizzatore della Respirazione del Sole che faceva parte del Corpo degli ammazza-demoni.

Tuttavia, quando Tanjiro e Senjuro più tardi tornano indietro e cercano di indagare sul registro di Shinjuro sulla storia degli ammazza-demoni, fanno una scoperta sorprendente: le pagine sulla Respirazione del Sole sono state strappate dal registro.

Perché la Respirazione del Sole viene tenuta così nascosta tra le fila dei Demon Slayer? E cosa significa questa per la storia della famiglia di Tanjiro? Sono due grandi dubbi che sono stati sollevati in queste ultime puntate. Avete delle teorie a proposito? Vi ricordiamo che potete vedere gli episodi di Demon Slayer 2 su Crunchyroll.