Demon Slayer: svelati i volti di chi interpreterà Zenitsu e Inosuke nell'opera teatrale

Con Demon Slayer intento a continuare la sua corsa per conquistare sempre più pubblico, il quale ha dimostrato più volte il suo apprezzamento per manga e relativo adattamento anime, era facile immaginare che il franchise si sarebbe aperto a nuovi orizzonti, come di fatto è già accaduto per molte altre opere.

Non per niente, infatti, come probabilmente saprete recentemente è stata annunciata una vera e propria opera teatrale dedicata all'epopea di Demon Slayer, uno spettacolo che ha saputo catturare immediatamente l'interesse del pubblico, rimasto piacevolmente colpito dalla scelta degli attori che interpreteranno i panni di Tanjiro e Nezuko.

Ora, però, altri due attori sono stati finalmente annunciati al pubblico che, ancora una volta, si è dimostrato assai positivo a riguardo. Secondo quanto rivelato, infatti, a impersonare i panni di Zenitsu troveremo Keisuke Ueda, attore che tra l'altro si è sempre definito un fan dell'opera - a quanto pare, sta sia leggendo il manga che godendosi l'anime - e che quindi potrebbe davvero riuscire a portare alla luce tutto il fascino di Zenitsu.

Secondariamente, ma non per importanza, è stato svelato che Yugo Sato - conosciuto per aver già interpretato i panni di Denki Kaminari in My Hero Academia: The Ultra Stage), si occuperà invece d'impersonare l'amatissimo Inosuke. A tal proposito, l'attore ha voluto far sapere di essere nel pieno dell'allenamento necessario per poter portare sul palco un corpo che sia il quanto più somigliante possibile al personaggio visto nell'opera cartacea e animata.

Insomma, i lavori sulla rappresentazione teatrale non sarebbero potuti iniziare sotto una luce migliore di questa, con i fan mostratisi sempre più interessati e speranzosi a riguardo del risultato finale. Secondo quanto annunciato, l'opera prenderà vita al Galaxy Theatre di Tokyo dal 18 al 26 gennaio 2020, per poi essere spostata al Teatro AiiA 2.5 di Kobe, nella Prefettura di Hyogo, dal 31 gennaio al 2 febbraio.

Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è disponibile la nostra recensione dell'anime Demon Slayer.