Demon Slayer e Sword Art Online Alicization: ecco quando usciranno in home video con Dynit

Buone notizie per tutti i fan degli shonen perché Dynit, il celebre editore italiano impegnato nel campo di anime e manga, ha confermato attraverso i propri canali social l'arrivo di due interessanti edizioni home video, rispettivamente dedicate al successo mondiale Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba e Sword Art Online: Alicization - War of Underworld.

In calce potete dare un'occhiata alle due limited edition, in uscita nel mese di luglio 2020. L'edizione home video di Demon Slayer conterrà i primi 13 episodi della prima stagione, suddivisi in tre comodi dischi DVD o Blu-ray, oltre ad un booklet e ad una serie di artwork ufficiali. Sword Art Online: Alicization - War of Underoworld, che vi ricordiamo essere la quarta stagione dell'anime, potrà invece contare su una limited edition con i primi 12 episodi e un interessante opuscolo. Il prezzo non è ancora stato rivelato.

La prima stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è composta da 26 episodi, dunque aspettatevi una seconde edizione limitata in uscita nel corso dei prossimi mesi, mentre la quarta stagione di Sword Art Online è attualmente ferma al dodicesimo episodio (incluso nell'edizione home video) e riprenderà la trasmissione con la seconda tornata a partire dal prossimo 11 luglio.

E voi cosa ne pensate? Siete interessati all'acquisto? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualche anime per ingannare il tempo invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alle novità Dynit di giugno 2020.