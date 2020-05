Demon Slayer: Tanjiro approda nell'animazione degli anni '90 in una fan-art

Al culmine della sua popolarità, l'autrice Koyoharu Gotouhe ha preso la coraggiosa decisione di concludere Demon Slayer, uno dei manga più discussi e proliferi dell'attuale generazione. Nonostante l'opera sia ormai terminata, i fan continuano a supportare la serie con geniali manifestazioni di creatività.

La popolarità del gioiellino di Jump è soprattutto merito di una community costantemente in espansione, frutto di un adattamento televisivo tra i migliori in circolazione nell'ambito battle shonen. Studio ufotable, infatti, è riuscita a rinvigorire una storia promettente grazie all'iconico stile della compagnia, promettendo combattimenti entusiasmanti e visivamente appaganti. Ma come sarebbe l'anime se fosse stato realizzato nel pieno degli anni '90?

Una giovane artista, una certa LadyRiia, ha recentemente immaginato il protagonista di Demon Slayer, Kamato Tanjiro, all'interno di un prodotto televisivo della precedente generazione. L'illustrazione in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, propone in uno stile rétro il cacciatore di demoni, caratterizzato dagli occhi vagamente enormi tipici di molte serie animate dell'epoca. Ad ogni modo, la rappresentazione artistica è stata notevolmente apprezzata dai fan che hanno così avuto modo di scoprire l'appealing dell'opera qualora fosse stata realizzata diverse dozzine di anni fa.

Ne approfittiamo per ricordarvi, infine, che sono disponibili tra le nostre pagine gli spoiler dell'ultimo capitolo di Demon Slayer, qualora siate interessati di conoscere il destino dei personaggi principali.