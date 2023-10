Demon Slayer: Tanjiro e compagni cambiano look per Halloween nel nuovo evento di Ufotable

Periodicamente nel mese di ottobre i franchise anime più popolari tendono ad organizzare iniziative per celebrare Halloween. Per rendere l’autunno del 2023 ancora più ricco di eventi speciali, Shueisha e lo studio d’animazione Ufotable hanno annunciato il Masquerade Ball, interamente dedicato alla serie di successo Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Nella sua opera principale la mangaka Koyoharu Gotoge ha inserito alcune delle creature più raccapriccianti delle serie shonen. I design dei demoni affrontati da Tanjiro e compagni, soprattutto delle Dodici Lune Demoniache risultano molto dettagliati e resi appositamente inquietanti. In Demon Slayer il connubio tra azione e horror è centrale in molte occasioni, e per questo la serie è sempre stata protagonista di iniziative votate a celebrare Halloween, e quest’anno saranno coinvolti direttamente anche i caffè a tema presenti in tutto il Giappone.

Dall’11 ottobre al 5 novembre 2023 i locali dedicati a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ospiteranno il Masquerade Ball, presentato da ufotable attraverso il video riportato in fondo alla pagina, e offrirà ai clienti gadget, bevande e snak unici, limitati al periodo dell’evento. Tutti i personaggi principali, dalla squadra di Tanjiro, al villain principale della storia, Muzan Kibutsuji, passando per i potenti Nove Pilastri, hanno ricevuto modifiche nel design, apparendo molto più eleganti del solito, con camicie viola, mantelli arancioni e neri, e maschere che riprendono gli elementi a cui sono legate le loro abilità. Cosa ve ne pare di questi cambiamenti di outfit per i protagonisti? Ditecelo nei commenti.

Prima di salutarci, vi lasciamo scoprire se Genya è realmente un demone, in base alle spiegazioni presenti nel manga, e ad un sensuale cosplay di Nezuko adulta.