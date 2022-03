Demon Slayer: Tanjiro e compagni sulle cover delle tre riviste più seguite in Giappone

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è diventato in breve tempo un vero e proprio fenomeno mediatico. In seguito alla pubblicazione del film Demon Slayer: Il Treno Mugen Tanjiro Kamado e compagni sono diventati delle icone, e con la seconda stagione dell’anime la popolarità della storia ideata da Koyoharu Gotoge ha raggiunto vette impressionanti.

L’ultimo importante risultato riguardante la serie è arrivato dalla collaborazione tra le tre riviste mensili più seguite in Giappone, vale a dire Newtype di Kadokawa, Animage di Tokuma Shoten e Animedia di Gakken Plus. Si tratta di un unicum nella storia del fumetto giapponese, e considerata la concorrenza tra le redazioni che si occupano dei contenuti delle riviste, potrebbe essere anche la sola collaborazione di questo tipo per molti anni a venire. Newtype ha infatti commentato: “è la prima, e probabilmente l’ultima, volta che proviamo a fare qualcosa del genere, ma è stato possibile solo grazie a Demon Slayer.”

Le cover se affiancate formano una splendida illustrazione che ritrae tutti i protagonisti, Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu, il Pilastro del Suono Tengen Uzui e gli antagonisti principali della seconda stagione: Daki e Gyutaro, fratelli che condividono il titolo di Sesta Luna Crescente. Fateci sapere cosa ne pensate di questa importante iniziativa nei commenti.