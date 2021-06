Demon Slayer: Tanjiro e compagni invitano a donare il sangue nei poster di Red Cross

La serie di Demon Slayer, è divenuta in breve tempo una delle più seguite nel mondo manga e anime, e dopo la pubblicazione della pellicola Infinty Train i nomi di Tanjiro, Nezuko e degli altri personaggi hanno raggiunto una popolarità impressionante, utilizzata per aumentare l'affluenza per una campagna per la donazione del sangue.

La questione è iniziata con l'organizzazione di una nuova campagna da parte della società giapponese Red Cross, che come succede molto spesso ha registrato da subito una scarsa partecipazione nella città di Tokushima, capoluogo dell'omonima prefettura. Inoltre l'attuale situazione in cui si trova il Giappone, dove è stato prolungato lo stato d'emergenza, ha fatto diminuire ulteriormente il numero di donatori. Ma grazie ad una brillante idea, che ha coinvolto Demon Slayer, la società è riuscita ad attirare moltissimi donatori nelle loro apposite cliniche.

Sembra infatti che siano stati realizzati dei poster su licenza con i protagonisti della serie per pubblicizzare in qualche modo la campagna in questione, dando anche la possibilità a tutti coloro che hanno partecipato di vincere uno di quei poster così particolari, di cui sfortunatamente non è stata diffusa alcuna immagine. Come potete immaginare, numerosi fan dell'opera di Gotoge hanno preso parte alla donazione, facendo salire, stando ai dati di aprile, fino al 77% l'affluenza che Red Cross si era prefissata come obiettivo a Tokushima. Si tratta di un risultato sorprendente, soprattutto se si considera che prima della pandemia si registrava più o meno l'80% nello stesso luogo.

