Demon Slayer: Tanjiro, Inosuke e Zenitsu e le loro Respirazioni in un'eccezionale fanart

Nel corso della seconda stagione di Demon Slayer tutti i personaggi principali hanno subito una certa evoluzione, approfondendo il loro legame e affinando le loro rispettive tecniche attraverso scontri e battaglie particolarmente intensi. Un fan della serie ha quindi deciso di omaggiare il trio di ammazzademoni con un’illustrazione.

L’immagine in questione, riportata in fondo alla pagina, è stata realizzata dall’artista conosciuto sui social come _labkat, e ritrae Tanjiro, Inosuke e Zenitsu come se facessero parte di un trittico, con Kamado al centro, e tutti caratterizzati dalla presenza sullo sfondo dei pattern dei loro abiti. L’elemento che tuttavia cattura immediatamente l’attenzione degli osservatori sono le rappresentazioni fisiche ed elementali delle loro tecniche, il vento per la Respirazione della Bestia, il fuoco e l’acqua per Tanjiro, e infine il fulmine per Zenitsu.

Un tributo originale, soprattutto per lo stile che si differenzia molto dal tratto di Koyoharu Gotoge, e che rimanda all’attacco combinato effettuato dai protagonisti per fronteggiare la pericolosa Daki, principale antagonista insieme al fratello Gyutaro, dell’arco ambientato nel quartiere a luci rosse. Cosa ne pensate di questa illustrazione? Fatecelo sapere come di consueto nella sezione riservata ai commenti.

Per finire vi lasciamo alla nostra recensione del finale della seconda stagione di Demon Slayer, e vi segnaliamo qual è il capitolo da cui leggere il manga dopo gli eventi dell'anime.