Demon Slayer, Tanjiro e gli altri in live-action in questo poster teatrale

In Giappone non esistono solo manga, anime e light novel. Molto spesso i protagonisti più famosi ottengono una versione live action, ma non cinematografica, bensì teatrale. Infatti è in voga il portare le storie dei manga in spettacoli teatrali, e un'opera famosa come Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba non fa eccezione.

Il manga di Demon Slayer ambientato nel Giappone di inizio '900 è stato già portato a teatro negli anni scorsi. Sul nascere della popolarità dell'anime, grazie al lavoro di Ufotable, i protagonisti Tanjiro, Nezuko e gli altri hanno già calpestato il palcoscenico. Demon Slayer live action si è tenuto nel 2020 a Tokyo e in altre prefetture giapponesi, ma sta per arrivare anche il suo sequel.

Demon Slayer tornerà a teatro nel 2021 ed è stata svelata la prima locandina ufficiale dell'evento. Nel tweet in basso si può vedere l'immagine con Kibutsuji Muzan vestito di tutto punto come l'abbiamo visto a Shinjuku mentre tiene i fili che lo collegano al kizuki Rui. Dopo il logo posto al centro ci sono i protagonisti Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke, mentre alle loro spalle ci sono gli Hashira, voltati in modo tale da non farsi vedere in volto.

Anche a teatro sta quindi per arrivare la parte di Demon Slayer che ha infiammato gli animi di tutto il mondo.