Demon Slayer: Tanjiro e Nezuko in azione nel trailer della seconda stagione

A breve farà il suo debutto la seconda stagione di Demon Slayer: in attesa di scoprire come proseguiranno le avventure di Tanjiro e degli altri protagonisti dell'anime, ecco un nuovo trailer dedicato all'opera di Ufotable.

In calce alla notizia trovate il video caricato sul canale ufficiale YouTube di Aniplex USA, che ci mostra alcune delle scene delle prossime puntate della seconda stagione di Demon Slayer. Come sapete l'anime sarà disponibile su Crunchyroll a partire da domani, 10 ottobre. Lo studio di animazione ha però confermato che la prima parte della serie ripercorrerà gli eventi già visti nel film Mugen Train, pellicola che ha riscosso un notevole successo in Giappone, diventando in poco tempo uno dei film più apprezzati dal pubblico appassionato di anime. Se avete già visto il film quindi dovrete aspettare il 5 dicembre, quando saranno trasmessi gli episodi dedicati alla saga successiva del manga, l'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse, che andranno oltre gli eventi del lungometraggio.

Cosa ne pensate di questo trailer? Fatecelo sapere con un commento alla notizia, inoltre se non lo avete già letta, vi segnaliamo questa notizia in cui discutiamo del numero di stagioni totali di Demon Slayer che serviranno per trasporre il manga di successo scritto e disegnato da Koyoharu Gotoge.