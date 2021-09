Demon Slayer: Tanjiro e Nezuko insieme in una fiammeggiante statuetta da quasi 500€

Li abbiamo visti in azione durante la prima stagione, per poi rincarare la dose anche con un film. I protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, acclamatissimo anime di Ufotable basato sull'omonimo lavoro della mangaka Koyoharu Gotouge, stanno per tornare con una seconda stagione. Tanjiro e Nezuko torneranno in Demon Slayer 2, ma non solo.

Considerata l'enorme popolarità dell'opera, è naturale che ci sia un fiorente merchandising di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, tra vestiti, oggetti per i cosplay, miniature, portachiavi e statuette da collezione. Proprio in quest'ultima tipologia vediamo i due protagonisti grazie a Scratch Studio che con le sue capacità confeziona una statuetta con LED di Tanjiro e Nezuko.

I due fratelli Kamado vengono raggruppati in un'unica figure dal costo di 465€ escluse le spese di spedizione, e ora disponibile per il preordine. La statuetta è alta 46 centimetri e sarà inviata nel secondo trimestre del 2022, quindi tra aprile e giugno del prossimo anno. Come si può vedere in basso, Tanjiro è nella porzione inferiore del prodotto mentre agita la sua spada dando vita alla scia di fiamme della danza del dio del fuoco. In alto invece c'è Nezuko, la sorella diventata un demone e che si sta preparando per usare il suo sangue esplosivo.

Recentemente invece è stato Inosuke sul piedistallo con una statuetta in cui diventa padrone del vento.