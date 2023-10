Demon Slayer: Tanjiro e Nezuko in uno sketch inedito per celebrare i 30 anni di J Books

In questi giorni Shueisha sta celebrando i 30 anni di Jump J-Books, etichetta sotto la quale la casa editrice pubblica light novel e guide sulle serie più apprezzate, e diversi mangaka hanno voluto contribuire con sketch e illustrazioni. All’iniziativa ha preso parte anche Koyoharu Gotoge, autrice del fenomeno Demon Slayer con un toccante disegno.

Nel corso degli ultimi anni sono poche le serie che possono vantare il medesimo successo delle avventure di Tanjiro Kamado e dei suoi compagni cacciatori di demoni. In appena quattro anni l’opera, pubblicata su Weekly Shonen Jump e composta da 23 tankobon, è diventata un vero e proprio successo, grazie anche alla trasposizione animata ad opera di Ufotable, che conta tre stagioni e due film premiati per la qualità delle animazioni sia dal pubblico che dalla critica specializzata.

Visto quindi il ruolo centrale giocato nell’epoca più recente di Shueisha da Gotoge non poteva certo mancare un suo contributo alle celebrazioni per J-Books, e, come potete vedere dall’immagine riportata in fondo alla pagina, l’autrice ha deciso di rappresentare ancora una volta insieme Tanjiro Kamado e sua sorella Nezuko, entrambi con un’espressione dolce e gioiosa dipinta sul volto. Un simpatico omaggio che si unisce all’infinità di disegni realizzati dai migliori autori di Shonen Jump, come Eiichiro Oda di ONE PIECE e Yuki Tabata di Black Clover, ormai passato a Jump GIGA prima del gran finale.

Aspettiamo le vostre opinioni sul nuovo sketch di Gotoge nei commenti. Intanto, vi lasciamo scoprire quali sono i migliori studi d’animazione, e alla nostra recensione della terza stagione di Demon Slayer, altro adattamento che ha fatto centro e conquistato la community.