Demon Slayer: Tanjiro è il personaggio più cercato nel web nel 2019

Se vi aspettavate di ritrovare i beniamini di ONE PIECE o de l'Attacco dei Giganti tra i personaggi più cliccati in rete, sappiate che a vincere anche questo traguardo ci pensa di nuovo Demon Slayer. L'opera di Koyoharu Gotouge, dunque, si riconferma campione di successi sotto molteplici punti di vista.

Il fenomeno di Demon Slayer, che presto si arricchirà di un nuovo film, è soprattutto merito degli eroi che hanno contribuito a rendere iconico l'immaginario della sensei. Non c'è da stupirsi, a tal proposito, se sono addirittura tre i personaggi di Kimetsu no Yaiba che hanno conquistato la top 10 dei personaggi di anime più cercati su internet.

Dopo aver vinto il premio come anime più cercato sul web, Tanjiro conquista la prima posizione della nuova classifica, detronizzando Midoriya e scavalcando di ben 8 posizioni il protagonista de l'Attacco dei Giganti, Eren. La classifica in questione, che vi ricordiamo riportare altri due amati personaggi della serie, segue in ordine:

Tanjiro con 2.647.780 visualizzazioni; Deku: 2.601.485; Nezuko: 2.040.810; Naruto: 1.889.964; Jotaro: 1.835.379; Giorno: 1.789.615; Meliodas: 1.672.515; Bakugo: 1.662.686; Eren: 1.585.278; Shinobu: 1.527.702;

Un risultato straordinario per il franchise di Demon Slayer, che sottolinea l'importanza dell'opera durante tutto il corso del 2019. Secondo voi, invece, anche il 2020 sarà all'insegna del piccolo capolavoro di Koyoharu Gotouge? Diteci la vostra opinione con un commento qua sotto.