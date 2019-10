Demon Slayer, Tanjiro è il personaggio maschile preferito dai fan in Giappone!

Mentre Demon Slayer continua a macinare record e, di conseguenza, ingenti incassi dal franchise, la popolarità continua imperterrita la sua crescita. Stando alle ultime informazioni provenienti dal Giappone, infatti, pare proprio che Tanjiro sia riuscito a ottenere un altro importante traguardo.

In Giappone, le riviste a tema Anime e Manga vanno praticamente a ruba, in quanto sono fondamentali per conoscere le serie in arrivo e scoprire interessanti aneddoti su moltissime opere. Una di queste, la NewType, è estremamente famosa, poiché tramite una sezione speciale mostra ai lettori quali siano li attuali personaggi preferiti dal pubblico. Per questo motivo, ha stupito particolarmente la prima posizione del protagonista di Demon Slayer tra i migliori personaggi maschili.

Al contrario, invece, Nezuko si ferma al 5° posto della controparte femminile, mantenendosi comunque salda in classifica al contrario di Saber, scavalcata da Asuna ora che è iniziata la seconda parte di Sword Art Online: Alicization. Resta evidente, dunque, l'enorme passione che continua ad accomunare i centinaia di migliaia di appassionati dell'opera di Koyoharu Gotouge, ancora lontana dal terminare la serie di record che sta coinvolgendo uno dei franchise attualmente più floridi in Giappone.

E voi, invece, cosa ne pensate della prima posizione di Tanjiro? Fatecelo sapere con un commento qua sotto, ma non prima di aver dato un'occhiata alle altre posizioni tramite l'immagine in calce alla notizia.