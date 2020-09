Demon Slayer: Tanjiro prende vita in un cosplay vietato ai fan dell'anime

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è ormai concluso da tempo e i fan del manga hanno quindi letto la fine della storia programmata dalla mangaka Koyoharu Gotouge. Su Weekly Shonen Jump l'opera si è interrotta a maggio, mentre tra pochi mesi arriveranno gli ultimi due tankobon in Giappone.

C'è quindi tanto materiale che ancora deve essere scoperto da chi segue soltanto l'anime di Demon Slayer. Infatti per il momento hanno avuto la possibilità di scoprire la storia contenuta nei primi 50 capitoli circa del manga con i 26 episodi prodotti da Ufotable, su 205 invece disponibili complessivamente. Per loro la prossima fase della storia giungerà con il film Demon Slayer Movie: Infinity Train.

Per questo consigliamo caldamente di non osservare il cosplay di Tanjiro Kamado che trovate in basso se siete fan dell'anime oppure se siete ancora in fase di recupero della storia. Come i lettori che hanno concluso Demon Slayer sanno, alla fine del manga Tanjiro viene posseduto da Kibutsuji Muzan. Il protagonista diventa quindi un demone e ciò gli permette di far ricrescere il braccio perso, oltre che l'occhio afflitto dal tumore demoniaco.

Tuttavia ciò ha come conseguenza quello di renderlo un nemico e l'effetto si intravede con diversi dettagli, dagli occhi ai marchi alle vene che spuntano fuori, finendo col carattere aggressivo. Tendo Rei ha deciso di regalare ai fan questa versione di Tanjiro con diverse foto. Avete letto la conclusione del manga? Non perdetevi la nostra recensione su Demon Slayer.