Demon Slayer, Tanjiro prende vita nel fedele cosplay di Oduvan

Il franchise di Koyoharu Gotouge, nonostante sia terminato da ormai diversi mesi nella sua controparta originale cartacea, continua a brillare nella nuova stagione di Demon Slayer che ha finalmente presentato sul piccolo schermo l'arco narrativo del Quartiere a Luci Rosse.

Siamo già entrati nel vivo della nuova saga e l'episodio 2x11 di Demon Slayer ha finalmente messo in mostra lo scontro tra Tanjiro e la Sesta Luna Crescente. La puntata, inoltre, si è chiusa con l'arrivo di Tengen, il Pilastro del Suono, a cui toccherà il compito di ribaltare l'esito della battaglia.

Ad ogni modo, a supportare l'adattamento anime a cura dello studio ufotable non manca di certo il lavoro della community tramite illustrazioni e interpretazioni personali, l'ultima delle quali a cura della talentuosa artista russa Oduvan. La cosplayer ha infatti realizzato uno straordinario cosplay del protagonista dell'opera, Tanjiro Kamado, con una fedeltà che ha riscosso un notevole apprezzamento da parte degli appassionati di Demon Slayer.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo cosplay, che potete ammirare in calce alla notizia, vi piace? Fatecelo sapere, come al solito, con un commento nell'apposito riquadro riservato in fondo alla pagina.