Demon Slayer e tanti altri anime arrivano su Prime Video a novembre, la lista completa

Amazon Prime Video ha recentemente rivelato tutte le uscite previste per il mese di novembre 2020, confermando l'arrivo di una serie di anime tra cui spiccano Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ora visibile sulla maggior parte dei siti streaming legali disponibili in Italia, e Steins;Gate, il grande classico del 2011 di Studio White Fox.

Entrambi gli anime saranno disponibili dal 1 novembre 2020 sulla piattaforma, verosimilmente con il doppiaggio italiano. Il secondo appuntamento per gli appassionati dell'animazione giapponese è il 23 novembre 2020, giorno in cui debutteranno ben tre film legati alla saga di Lupin III: La tomba di Jigen Daisuke (2014), Uno schizzo di sangue per Goemon Ishikawa (2017) e La bugia di Fujiko Mine (2019). Le tre pellicole in questione sono le ultime pubblicate prima di Lupin III The First.

A partire dal 1 novembre dunque, potrete recuperare o rivedere Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sia su VVVVID che su Prime Video, in modo da prepararvi al meglio per l'uscita di Demon Slayer: Infinity Train nei cinema italiani. Allo stesso modo, anche Steins:Gate sarà finalmente disponibile su entrambi i portali.

Nel caso in cui aveste bisogno di qualche serie per ingannare il tempo, invece, potete dare un'occhiata al nostro speciale sui migliori anime da recuperare su Prime Video nel mese di ottobre 2020.