Demon Slayer: tantissimi nuovi PV per il prossimo entusiasmante e cruento arco narrativo

Anche questa settimana è andato da poco in onda un nuovo episodio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. VVVVid infatti ci ha da poco portato l'episodio 14 con sottotitoli in italiano, che ha avuto la funzione di portare la quiete prima della tempesta. Dopo aver vissuto le terribile avventure nella casa dei tamburi, i protagonisti riescono a riposare.

Ma l'episodio 15 di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ci allontanerà nettamente dalle atmosfere della puntata di questa settimana, rigettando i protagonisti in uno scontro mortale contro un nuovo gruppo di demoni. Proprio per celebrare il nuovo arco, Ufotable ha pubblicato sull'account ufficiale di Kimetsu no Yaiba alcuni video che presentano non solo i nuovi nemici, ma anche i doppiatori che ne faranno la parte.

In calce potete vedere ben quattro video che presentano i demoni Rui, demone ragno madre, demone ragno fratello maggiore, demone ragno padre e demone ragno sorella. Questi saranno doppiati rispettivamente da Kouki Uchiyama, Ami Koshimizu, Showtaro Morikubo, Tetsu Inada e Ryoko Shiraishi. Inoltre, il 31 luglio arriverà il primo cofanetto per l'home video, in versione DVD e Blu-Ray. Siete pronti a gettarvi con Tanjiro, Nezuko e gli altri cacciatori di demoni nelle grinfie dei ragni?