Demon Slayer: quali sono le tecniche della Danza del Dio del Fuoco? Le 13 forme speciali

Respiro della fiamma, respiro dell'acqua, respiro del vento: tutte queste capacità di utilizzare i respiri profondi da parte dei cacciatori di demoni di Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba sembrano diversi tra loro, facendo riferimento a tanti elementi diversi. Tuttavia, questi hanno tutti un'unica origine.

Il Respiro del Sole è il respiro originale, quello utilizzato da Yoriichi Tsugikuni, il cacciatore di demoni più forte del mondo di Demon Slayer. Queste mosse sono state tramandate in un modo speciale, così da arrivare fino a Tanjiro Kamado, l'attuale protagonista, che le sta mettendo in uso dando il nome di Danza Kagura del Dio del Fuoco. Ma quali sono i 13 kata della Danza Kagura? Vediamo quali sono le posizioni apparse in tutto il manga di Demon Slayer:

Valzer;

Cielo terso;

Sole ardente;

Ossa che bruciano, sole estivo;

Trasformazione del sole calante;

Foschia del calore del sole;

Splendore benevolo;

Affondo del girasole;

Aureola solare della danza del drago;

Ruota di fuoco;

Falso arcobaleno;

Danza di fuoco;

Queste sono le prime 12 posizioni della danza Kagura del Dio del Fuoco. E per quanto riguarda la tredicesima? Come scopre Tanjiro Kamado, non esiste una vera e propria tredicesima posizione come per gli altri respiri, bensì la posizione finale consiste nell'utilizzare tutte e 12 le tecniche precedenti consecutivamente e senza mai riposarsi, in un flusso ardente e infinito che aumenterà di volta in volta la potenza.

A differenza del manga ormai concluso, nell'anime Tanjiro sta iniziando solo adesso a usare questo respiro speciale, con tanta strada ancora da fare.