Demon Slayer: una tenera Nezuko nel cosplay di Mangoecos

Mentre il manga di Demon Slayer continua a crescere nei volumi di vendita, i fan nipponici attendo spasmodicamente l'arrivo nei cinema di Demon Slayer Movie: Infinity Train, in arrivo il 16 ottobre nei cinema. Ma anche gli appassionati d'oltreoceano testimoniano a proprio modo quanto attendano lo sviluppo del franchise in formato anime.

In attesa che arrivi il film anche in Italia e che venga annunciato l'arrivo di una seconda stagione dell'anime da parte di Ufotable, vi allietiamo l'attesa con un cosplay ispirato a una delle protagoniste di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Il personaggio in questione è Nezuko Kamado, sorella del protagonista Tanjiro e colei che ha portato involontariamente all'inizio di questo viaggio.

Nezuko riesce a mostrarsi sia col suo corpo normale che con uno più piccolo, dove assume tratti più teneri. Nonostante la sua natura demoniaca, riesce a trattenersi e ha conquistato tanti fan. In basso la possiamo vedere nel cosplay di Nezuko creato da Mangoecos. La ragazza ha ripreso l'abbigliamento classico di Nezuko, composto dalla vestaglia rosa con disegni neri, la cintura obi alla vita e una giacca nera. Ovviamente non mancano i capelli neri e lunghi che sfumano nell'arancione e il fiocco che li avvolge.

Ispirato a Nezuko e agli altri personaggi di Demon Slayer sono arrivate le scarpe di Achilles.