Demon Slayer sta per terminare: qual è il possibile finale della storia?

Dopo quattro anni e qualche mese di pubblicazione, Koyoharu Gotouge e Weekly Shonen Jump hanno deciso di portare verso una conclusione naturale Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Dopo lo scontro finale con Kibutsuji Muzan c'è stato qualche dubbio su un eventuale termine del manga, considerato l'enorme successo riscontrato nei mesi precedenti.

E invece è praticamente arrivata la conferma da Norma Editorial su una fine di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba per maggio. In attesa di scoprire se l'ultimo capitolo sarà Demon Slayer 204, vediamo le condizioni attuali dei personaggi e cosa potrebbe riservare loro il futuro.

L'obiettivo di Tanjiro di salvare sua sorella Nezuko è riuscito. I due ora stanno bene anche se malconci, così come i loro compagni Inosuke e Zenitsu. Anche Kanao sembra essere viva nonostante l'oramai quasi completa cecità, e Giyu può sopravvivere con un solo braccio. Gli altri pilastri, ad eccezione di Shinazugawa, sono morti e pertanto non accompagneranno i protagonisti verso il finale di Demon Slayer.

L'ultima storia potrebbe concentrarsi su un timeskip, pratica molto usata per gli ultimi capitoli. Considerato che i pilastri, se non muoiono al termine del loro servizio per il casato Ubuyashiki, ricevono un appezzamento di terra, è possibile che Tanjiro e Nezuko si costruiscano una nuova casa non più tra le montagne e godranno dei frutti della terra. Al fianco di Tanjiro sarebbe possibile vedere Kanao, mentre chissà se prima o poi Nezuko si lascerà andare alle avance di Zenitsu.

Anche per Inosuke è più probabile un finale del genere che lo vedrebbe finalmente maturare completamente da ragazzo rozzo proveniente dalla foresta a uno in grado di vivere nella civiltà. Ovviamente sarebbe la fine per l'ordine dei cacciatori di demoni e l'unico mostro rimanente potrebbe essere Yushiro, il quale probabilmente vivrebbe come medico portando avanti il volere della sua maestra.

E voi che finali avete in mente per Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba?