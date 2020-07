Demon Slayer the Movie: Rengoku infiamma con la nuova animazione fanmade

La prima stagione di Demon Slayer ha sicuramente infiammato gli animi del pubblico giapponese dato che la maggior parte è poi corsa a comprare i tankobon del manga. Chi però ha scelto di vedere solo l'anime deve attendere ancora prima di gustarsi il seguito della storia che arriverà con Demon Slayer the Movie: Infinity Train.

Il trailer di Demon Slayer the Movie risale a qualche mese fa ed è finora stato l'unico esponente ufficiale di video basato sulle avventure di Tanjiro che potranno essere osservate tra qualche mese. Per qualcuno l'attesa si è fatta insostenibile ed è per questo che un fan su Twitter ha caricato un proprio video, creando le proprie animazioni basandosi sulle vignette e le scene del manga.

Il fan Ascend Uji ha pubblicato, come potete vedere in basso, un video di circa trenta secondi. Ad esserne il protagonista è ovviamente Kyojuro Rengoku, il pilastro della fiamma che sarà al centro degli avvenimenti di Demon Slayer the Movie: Infinity Train. Ovviamente il video è spoiler per chi non ha letto il manga e si è fermato alla prima stagione dell'anime, dato che include anche l'antagonista dell'arco narrativo e le sue tecniche. Cosa vi sembra di questa animazione fan made?

Intanto potremo godere del prossimo trailer di Demon Slayer nei primi giorni di agosto.