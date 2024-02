Demon Slayer To The Hashira Training è inarrestabile: sbancato il box office giapponese

Il nuovo film di Demon Slayer, intitolato Kimetsu no Yaiba - Verso l'allenamento dei Pilastri e basato sull'opera di Koyoharu Gotouge, è pronto ad arrivare anche in Italia dopo un eccellente debutto in Giappone. Nelle sue prime settimane ha saputo conquistare le vette del box office giapponese con numeri a dir poco pazzeschi.

Durante la seconda settimana di proiezione in Giappone, Demon Slayer - Verso l'allenamento dei Pilastri ha continuato a impressionare. Le cifre pubblicate da Anime News Network mostrano che il film ha già venduto 874 mila biglietti, con un incasso di circa 7,79 milioni di euro, confermando il suo successo.

Anche se il film anime ha ceduto la prima posizione al botteghino nella sua seconda settimana, è rimasto saldamente al centro dell'attenzione del pubblico giapponese. Con oltre 443 mila biglietti venduti nel primo weekend, è chiaro che l'interesse per il lungometraggio non è affatto diminuito nella seconda settimana, mantenendo così la sua popolarità.

Con il successo che sta continuando a riscuotere, sembra probabile che ci saranno ulteriori anteprime e iniziative simili per i fan dell'anime "Kimetsu no Yaiba". Il marchio resta robusto e i fan continuano ad affluire nei cinema, dimostrando il loro sostegno e generando introiti significativi. Inoltre, con l'anteprima dell'anime "Pillar Training" in programma per aprile, c'è molto di cui essere entusiasti per i fan della serie.

Ma di cosa parla Demon Slayer Verso l'Allenamento dei Pilastri? Si tratta di una pellicola che anticipa l'arco narrativo "Hashira Training", di cui tratterà la quarta stagione di Kimetsu no Yaiba, attraverso la ricapitolazione degli ultimi eventi della Stagione 3 e la proiezione dell'episodio 01x4, dalla durata di un'ora.