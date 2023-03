Demon Slayer: To the Swordsmith Village, l'accoglienza è calda al box office italiano

Pochi giorni fa Demon Slayer: Verso il Villaggio di Forgiatori di Katana è arrivato in Italia facendo ufficialmente il suo debutto al box office. La nuova avventura di Tanjiro Kamado e compagni era una delle più attese dalla community di appassionati, ma com'è andato il primo weekend di proiezioni?

Il nuovo film di Demon Slayer ha conquistato il Giappone facendo registrare incassi record, ma si può dire lo stesso anche per l'Italia, dove ha esordito nei cinema nostrani con Sony Pictures e Crunchyroll nella giornata del 2 marzo?

La premiere italiana di Demon Slayer Infinity Train non fu esattamente un successo, poiché la pellicola con protagonista Rengoku arrivò nei cinema con parecchio ritardo rispetto alla trasmissione streaming su Netflix e Prime Video. Questa volta è però andata diversamente, poiché il nuovo film non è ancora disponibile su alcuna piattaforma streaming.

Attraverso i dati condividi da Cinetel possiamo notare che, al 5 marzo 2023, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - To the Swordsmith Village ha fatto registrare incassi per 215.542 euro con 28.912 biglietti venduti. Il weekend d'esordio è stato dunque piuttosto fruttuoso, indice di apprezzamento della community italiana verso l'opera di Koyoharu Gotoge. Ricordiamo infatti che la pellicola non è ancora stata doppiata e che la proiezione è sottotitolata in italiano. E voi siete già andati al cinema per supportare l'uscita del film?