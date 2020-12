Demon Slayer, Toho vorrebbe un adattamento cinematografico anche per la prossima saga!

Demon Slayer: Infinity Train è il film più visto di sempre in Giappone e Toho, la più grande casa di produzione cinematografica giapponese, si è recentemente proposta per aiutare a distribuire e - eventualmente - produrre un adattamento del prossimo arco narrativo.

Minami Ichikawa, amministratore delegato di Toho Company, ha discusso l'opzione durante un'intervista: "Ci piacerebbe aiutare a distribuire un sequel, e speriamo di essere in una posizione per farlo [...] Aniplex, Shueisha e Ufotable hanno realizzato questo film, ma ci piacerebbe essere coinvolti maggiormente anche solo sul fronte della distribuzione". Secondo quanto riportato dal giornalista, Toho vorrebbe che l'arco narrativo del quartiere a luci rosse venisse adattato in un sequel cinematografico, piuttosto che nella nuova stagione della serie anime.

Demon Slayer: Infinity Train del resto ha registrato incassi clamorosi, e Toho vorrebbe evitare che quello che per molti è il miglior arco in assoluto finisse per essere trasmesso in esclusiva da Fuji TV. Per capitalizzare al massimo il successo di Demon Slayer la società ha persino espresso apertamente il proprio interesse, un'azione che parla da sé e con pochissimi precedenti nella storia della compagnia.

Come vi abbiamo già anticipato in giornata odierna, comunque, sembra proprio che la seconda stagione di Demon Slayer sia già in lavorazione, una soluzione scontata visto che l'adattamento della nuova saga avrebbe richiesto la produzione di almeno due lungometraggi. In futuro comunque, è praticamente certo che vedremo un altro film di Demon Slayer, magari con un budget di partenza ancora più elevato.