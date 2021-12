Da Demon Slayer a Tokyo Revengers, gli anime preferiti dai liceali giapponesi

Il portale giapponese LINE Research ha pubblicato un articolo che illustra un report di una ricerca condotta su studenti del terzo anno delle scuole superiori in Giappone, dove sono stati interrogati su quante volte guardano anime alla settimana e quali sono i loro franchise anime preferiti.

Sorprendentemente, più della metà ha riferito di guardare anime più di una volta alla settimana: "Recentemente, la popolarità di Tokyo Revengers e Jujutsu Kaisen è stata celebre, ma la popolarità degli anime in generale è inarrestabile. Questa volta, abbiamo chiesto agli studenti delle scuole superiori quanto guardano regolarmente gli anime, cosa gli piace al momento e chi sono i loro doppiatori preferiti, per scoprire cosa pensano dell'industria.

"I risultati del sondaggio hanno rivelato che più del 50% degli studenti delle scuole superiori intervistati in Giappone guardano anime più di un giorno alla settimana".

"Abbiamo chiesto agli studenti delle scuole superiori quanti anime guardano di solito, inclusi TV, film, Internet, DVD e registrazioni. Più della metà degli studenti delle scuole superiori intervistati, più del 50% in totale, ha detto di guardare anime almeno una volta alla settimana.

"La percentuale di ragazzi è leggermente superiore a quella delle ragazze che soddisfano questa condizione. Inoltre, più matricole delle scuole superiori rispetto a quelle del secondo e del terzo anno hanno riferito di guardare anime 'quasi ogni giorno', con una percentuale particolarmente alta di ragazzi."

Nel grafico in fondo alla notizia si può vedere in ordine da sinistra a destra e dall'alto in basso: "Quasi ogni giorno", "4-5 giorni a settimana", "2-3 giorni a settimana", "Una volta a settimana", "2-3 volte al mese", "Una volta o meno al mese", e "Non guardo anime".

"Abbiamo poi chiesto agli studenti delle scuole superiori quali serie di anime guardano regolarmente, di cosa sono attualmente fan tra i titoli anime popolari e quelli che vengono trasmessi in TV nell'area metropolitana di Tokyo nell'ottobre 2021. Abbiamo anche chiesto loro di includere quelli che registrano e guardano più tardi.

"I risultati hanno mostrato che Demon Slayer è la scelta più popolare sia tra i ragazzi che tra le ragazze, con una percentuale più alta tra quest'ultime. In base al sesso, Jujutsu Kaisen si è classificato secondo tra le ragazze e terzo tra i ragazzi. Dopo il terzo posto nella classifica femminile, si possono osservare titoli come Haikyuu!!!, Tokyo Revengers, My Hero Academia, Detective Conan, The Promised Neverland e Life Lessons with Uramichi Oniisan, tutti con più del 20% delle preferenze".

"Dall'altro lato, My Hero Academia è arrivato al secondo posto per i ragazzi e Jujutsu Kaisen in un vicino terzo posto, mentre Vita da Slime è arrivato al quarto posto per i ragazzi e al decimo posto tra le ragazze. Inoltre, tra i ragazzi c'erano altre opere in classifica come ONE PIECE al quinto posto, World Trigger al settimo posto e Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation al nono posto. I battle shonen e gli isekai sembrano avere più peso tra i ragazzi".



Se qua abbiamo esposto le serie più popolari attualmente tra i liceali giapponesi qui potete dare un'occhiata alle serie manga più vendute dal 2008 a oggi. Mentre qui trovate i migliori anime e le migliori annate degli ultimi 30 anni.

Nel grafico sotto possiamo vedere i risultati delle ragazze, dall'alto in basso: Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, Haikyuu!!!, Tokyo Revengers, My Hero Academia, Detective Conan, The Promised Neverland, Life Lessons with Uramichi Oniisan, Doraemon e Vita da Slime.

Mentre i risultati dei ragazzi sono, dall'alto in basso: Demon Slayer, My Hero Academia, Jujutsu Kaisen, Vita da Slime, ONE PIECE, Tokyo Revengers, World Trigger, Detective Conan, Mushoku Tensei: Jobless Reincarnation, The Promised Neverland.