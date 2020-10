Demon Slayer: il Tokyo Sky Tree si accende di rosso per festeggiare l'uscita del film!

Incredibile ma vero, il Tokyo Sky Tree, ovvero la torre più alta del mondo nonché seconda struttura artificiale più alta mai creata dall'uomo, ha appena cambiato colore per festeggiare l'uscita del film di Demon Slayer, in arrivo nelle sale giapponesi il prossimo 16 ottobre.

In calce potete dare un'occhiata al post del profilo Twitter ufficiale di Demon Slayer, in cui viene confermato che il Tokyo Sky Tree tornerà ad accendersi con i colori di Rengoku anche la prossima settimana, e più precisamente dal 16 al 18 ottobre 2020. L'accordo, siglato tra Ufotable e le Ferrovie Tobu (proprietari legittimi dello Sky Tree), è stato finalizzato poco tempo fa con l'approvazione del Governo metropolitano di Tokyo.

Due giorni fa, sempre in Giappone, ha preso il via un'altra iniziativa dedicata al film. Ufotable ha infatti realizzato una vera e propria linea ferroviaria esclusiva per permettere ai fan di rivivere l'atmosfera dell'anime, con inizio fissato per il 9 ottobre e conclusione programmata per il 31 dicembre 2020. Se il primo annuncio aveva lasciato gli appassionati senza parole, quest'ultimo ha davvero impressionato milioni di persone, occidente compreso.

In basso potete anche dare un'occhiata ad un breve video ritraente il Tokyo Skytree mentre cambia colore, e una nuova visual pubblicata da Ufotable con protagonisti Tanjiro e Nezuko, intitolata "Il legame tra fratello e sorella".

Non sappiamo se il clamoroso successo riscosso della serie sia stato uno dei fatto in grado di convincere le parti a siglare l'accordo pubblicitario, ma in tutti i casi si tratta di un colpo davvero importante per uno degli anime più seguiti e apprezzati del decennio.