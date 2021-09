Demon Slayer: il Tokyo Sky Tree si accenderà di rosso a ottobre, arriva la Stagione 2?

Il Tokyo Sky Tree, la torre più alta del Giappone nonché terza struttura artificiale più alta mai creata dall'uomo, si accenderà con i colori di Demon Slayer in due occasioni, il 25 settembre 2021 per la prima trasmissione tv di Demon Slayer: Mugen Train, e dal 21 ottobre 2021 al 20 gennaio 2022 per festeggiare il lancio della seconda stagione dell'anime.

Ufotable per il momento si è limitata a pubblicare il poster visibile in calce, in cui sono ritratti i quattro protagonisti più il Pilastro degli insetti Shinobu Kocho, un'altra delle protagoniste della Stagione 2. Il 25 settembre la torre si illuminerà di rosso per celebrare Rengoku Kyojuro, Pilastro della fiamma e co-protagonista del film dei record Demon Slayer: Mugen Train, mentre dal 21 ottobre in poi i colori cambieranno per celebrare il ritorno del gruppo di Tanjiro.

A sorprendere in particolare è proprio la scelta del giorno, il 21 ottobre 2021, che a questo punto potrebbe davvero essere la data d'uscita di Demon Slayer 2. In tutti i casi, l'iniziativa del Tokyo Sky Tree sembra confermare che la data d'uscita dei nuovi episodi sarà svelata subito dopo la prima tv di Mugen Train, quindi possiamo aspettarci un annuncio il 25 settembre.