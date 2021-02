Demon Slayer è nella Top 10 dei manga più venduti di sempre, stampate 150 milioni di copie

Shueisha conferma che Demon Slayer ha raggiunto l'importante traguardo di 150 milioni di copie in circolazione, cifra che gli permette di piazzarsi all'ottavo posto nella classifica dei manga più venduti di sempre. Con soli 23 Volumi stampati, infatti, l'opera di Koyoharu Gotouge ha ufficialmente superato Bleach (74 Volumi), Slam Dunk (31 Volumi) e persino Doraemon (45 Volumi).

Per darvi un'idea della crescita del manga, vi ricordiamo che il 24 ottobre 2019 Demon Slayer contava circa 16 milioni di copie vendute, un numero esorbitante se si considera che stiamo parlando di un manga del 2016. Neanche un mese dopo, più precisamente il 22 novembre, venne confermato che il numero totale di copie in circolazione si attestava intorno ai 20 milioni. Il 26 novembre fu ufficialmente confermato l'abbattimento del muro dei 25 milioni e a maggio 2020 quello dei 60. La serie ha continuato a crescere, sfiorando i 120 milioni a novembre e superando oggi i 150.

I numeri riportati da Shueisha potrebbero tuttavia essere parziali, o comunque non aggiornati al mese di gennaio, visto che secondo le stime Oricon sono state stampate 17,1 milioni di copie solo nel 2021. Il manga ha avuto difficoltà con la ristampa quindi è difficile avere una stima esatta, ma è comunque possibile che tra novembre e dicembre siano state piazzate più di 12,9 milioni di copie. In tutti i casi, la cifra è sufficiente per stabilire un nuovo record.

Poche ore fa Ufotable ha rivelato la data di uscita della seconda stagione di Demon Slayer, e probabilmente tra film e serie tv arriverà un'ulteriore spinta sul fronte delle vendite. Per entrare nella Top 5 dei manga più venduti Demon Slayer deve superare Detective Conan, attualmente in fase di serializzazione con 98 Volumi e 230 milioni di copie in circolazione. Una sfida che appare sempre meno impossibile.