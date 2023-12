Demon Slayer torna al cinema: annunciato il film To the Hashira Training Arc

Demon Slayer torna al cinema: Ufotable ha annunciato il film To the Hashira Training Arc, lungometraggio in uscita a febbraio 2024 che legherà la fine della terza stagione dell'anime con l'inizio del nuovo arco narrativo, nel quale Tanjiro e compagni saranno impegnati in uno strenuo allenamento prima della loro battaglia finale.

Proprio come era accaduto lo scorso anno con Demon Slayer: Verso il villaggio dei forgiatori di katana, anche questo lungometraggio sarà composto da una porzione narrativa inedita – quella appunto relativa all'Hashira Training Arc – preceduta dalla proiezione dell'undicesimo episodio della terza stagione. L'evento cinematografico fungerà sia da legante con gli intrecci passati di Demon Slayer, sia da introduzione al materiale originale che comporrà la quarta stagione dell'anime.

Oltre al film, che sarà distribuito nel mese di febbraio in ben 140 paesi – tra cui figurerà quasi sicuramente anche l'Italia – Ufotable ha annunciato un tour mondiale, che vedrà i principali voice actor della serie promuovere l'uscita del lungometraggio nelle più importanti capitali mondiali.

Il materiale inedito di To the Hashira Training Arc dovrebbe ammontare a circa un'ora di girato, coprendo (probabilmente) buona parte dei capitoli di cui si compone questo mini-arco narrativo nel manga di Koyoharu Gotōge. E dal momento che la saga è già di per sé transitoria (sia da un punto di vista tematico, che strettamente narrativo) è lecito immaginare che questo episodio speciale servirà da introduzione alla quarta stagione dell'anime, di cui non ancora è stata ufficializzata alcuna data di uscita, almeno non nella sua interezza.

Sappiamo per adesso che la manciata di episodi di cui si comporrà l'arco sull'allenamento con gli Hashira uscirà su Crunchyroll nella primavera del 2024. Ma Ufotable non ha diffuso alcuna notizia su quanto durerà veramente questo mini-arco narrativo (che nel manga ricopre solo 9 capitoli) né tantomeno su quale sarà l'estensione reale della quarta stagione di Demon Slayer. Possiamo ipotizzare che la saga dell'Infinity Castle vedrà la luce nelle prossime stagioni, forse già in quella estiva o autunnale. Ma per avere ulteriori informazioni a riguardo bisognerà attendere almeno i primi mesi del 2024.