Demon Slayer torna in onda in Giappone: Stagione 1 in replica con tante scene inedite

Il Giappone si sta preparando all'avvento della Stagione 2 di Demon Slayer, e in attesa dell'annuncio della data d'uscita dei nuovi episodi, Ufotable ha confermato che l'anime tornerà in tv con una compilation ricca di inediti. Le repliche prenderanno il via l'11 settembre e termineranno il 25, giorno d'uscita del film Demon Slayer: Mugen Train.

In totale, Ufotable ha annunciato la volontà di riportare in tv la serie per intero, per dare a chiunque l'opportunità di recuperare l'anime prima dell'inizio della nuova stagione. La data d'uscita esatta della Stagione 2 potrebbe quindi essere annunciata il 25 settembre, subito dopo la trasmissione in tv del lungometraggio dei record. Di seguito il palinsesto.

Demon Slayer in tv (Giappone)

Un legame tra fratelli - 11 settembre (episodi 1/5)

Saga di Asakusa - 12 settembre (episodi 6/10)

- 12 settembre (episodi 6/10) La Villa Tsuzumi - 18 settembre (episodi 11/14)

Saga del Monte Natagumo - 19 settembre (episodi 15/21)

- 19 settembre (episodi 15/21) Allenamento degli Hashira - 23 settembre (episodi 22/26)

- 23 settembre (episodi 22/26) Demon Slayer: Mugen Train - 25 settembre (film completo in prima tv)

Demon Slayer: Bonds of Siblings (lett. Un legame tra fratelli) è il primo film della serie, proiettato nei cinema nel 2020 prima del lancio di Mugen Train. La pellicola comprende i primi cinque episodi dell'anime, ed è pensata come introduzione per i neofiti. Successivamente, verranno trasmessi tutti gli archi narrativi più il film, e una volta concluse le repliche dovrebbe essere annunciata l'uscita di Demon Slayer 2.

Per quanto riguarda i contenuti extra, Ufotable ha confermato che saranno principalmente aggiustamenti alle animazioni, ma ci saranno anche diverse scene post-credit inedite e delle nuovissime preview per gli episodi successivi. Per il momento non ci è dato sapere se ci saranno altre novità o meno.