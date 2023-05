Demon Slayer: torna Rengoku, riecco il Pilastro della Fiamma in una illustrazione speciale

Demon Slayer è il racconto di Tanjiro Kamado e di come la sua famiglia sia stata massacrata da un demone misterioso. Unica sopravvissuta è la sorella Nezuko, la quale si è però trasformata in un demone. Nel tentativo di salvarla, Tanjiro entra a far parte della Squadra Ammazzademoni.

Mentre Demon Slayer Stagione 3 sta portando gli spettatori nel bel mezzo degli eventi dello Swordsmith Village Arc, una illustrazione speciale ci riporta indietro nel tempo al fianco del personaggio che più tra tutti ha entusiasmato ed emozionato gli spettatori.

Elité del corpo dei Demon Slayer sono gli Hashira, i cacciatori più forti che con il loro respiro possono rispondere alla minaccia di qualsiasi demone. Tra questi, il primo a venire approfondito è Rengoku Kyojuro, il Pilastro della Fiamma protagonista del film dei record Mugen Train. Con i fan che ora vivono l'avventura di Tanjiro al fianco dei Pilastri della Nebbia e dell'Amore, la nostalgia per Rengoku cresce con un artwork ufficiale.

Per la cover di "Anime `` #鬼滅の刃 '' Illustration Record Collection 2" in uscita a inizio giugno è stata pubblicata un'illustrazione di Rengoku Kyojuro. Il Pilastro della Fiamma impugna la Nichirin con la quale ha combattuto all'ultimo sangue contro la Luna Crescente Akaza con uno sguardo deciso e sicuro. Vi lasciamo a un recente video del Pilastro della Fiamma di Demon Slayer rilasciato da Shuesiha per il suo compleanno.