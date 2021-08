Demon Slayer torna in tv in Giappone, la Stagione 1 pubblicizzata con due nuovi poster!

Lo studio d'animazione Ufotable ha pubblicato cinque poster di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, per festeggiare l'imminente ritorno in tv della prima stagione dell'anime. I poster in questione sono dedicati ad ognuno dei cinque archi narrativi della Stagione 1, e due di questi sono completamente originali.

La prima stagione di Demon Slayer tornerà in tv in Giappone l'11 settembre con gli episodi della saga iniziale, per poi proseguire con il distretto di Asakusa (12 settembre), la missione della Drum House (18 settembre), l'arco del Monte Natagumo (19 settembre) e infine l'allenamento degli Hashira (23 settembre). In calce potete dare un'occhiata ai cinque poster, tra cui i due inediti.

Il primo poster originale è dedicato alla saga del distretto di Asakusa e mostra l'incontro tra Tanjiro Kamado e Kibutsuji Muzan, il villain della storia. Il secondo invece è dedicato alla saga della Drum House, e mostra Tanjiro in primo piano con alle sue spalle Zenitsu, Inosuke e i demoni di Muzan, tra cui spicca l'ex Sesta Luna Calante Kyogai.

La trasmissione della Stagione 1 terminerà il 23 settembre, e recentemente Ufotable ha confermato che la Stagione 2 di Demon Slayer debutterà ad ottobre. Ci sono buone probabilità che la data d'uscita esatta venga annunciata subito dopo la fine delle repliche.