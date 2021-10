Demon Slayer: tornano disponibili gli speciali Pop per l'evento Funkoween

Halloween si avvicina, e naturalmente anche il mondo degli anime e dei manga vuole festeggiare questa occasione con annunci piuttosto interessanti riguardanti storie o episodi speciali, e anche merchandise dedicato. L’ultima novità riguarda infatti il ritorno di speciali Funko Pop dedicati a Demon Slayer.

Tanjiro e compagni hanno già ricevuto una propria linea di prodotti dall’azienda Funko, e quest’anno, come era stato già anticipato lo scorso maggio, i cacciatori di demoni e i loro nemici sarebbero tornati nella notte delle streghe con figure esclusive, acquistabili solo in determinati store e rivenditori online, indicati nelle immagini in calce, e per un periodo limitato di tempo, il che le rende dei veri pezzi da collezione.

Probabilmente il pezzo più prezioso è rappresentato dallo scontro tra Tanjiro e Rui, che potete vedere nell’immagine promozionale riportata in calce, dove è anche presente Giyu Tomioka, Pilastro dell’Acqua nonché uno degli alleati più importanti dei protagonisti, un’esclusiva AAA Anime. Si trovano poi tre Funko Pop dedicati a Tanjiro, uno con la tecnica del drago d’acqua, che si illumina al buio, una con la maschera, e l’ultima mentre esegue la spettacolare tecnica della danza del fuoco.

Anche la sorella Nezuko ha ricevuto un esclusivo portachiavi e un simpatico diorama con la piccola scatola dove si nasconde dalla luce del giorno.Infine sono stati annunciati due Pop di Inosuke, con o senza maschera. Proverete ad aggiungerli alla vostra collezione? Fatecelo sapere nei commenti.

Ricordiamo infine che Shinobu ha ricevuto un bel cosplay italiano, e vi lasciamo alla nostra recensione dell'episodio 2x03 di Demon Slayer, disponibile su Crunchyroll.