Demon Slayer sta per tornare? La Stagione 4 arriverà prima del previsto!

Demon Slayer è una delle serie shonen più amate degli ultimi anni, soprattutto grazie a un adattamento animato in modo superbo da parte dello studio Ufotable. L'avventura di Tanjiro Kamado e la lotta contro le Lune Crescenti riprenderà molto presto, prima di quanto i fan possano immaginare.

Demon Slayer - Kimetsu no Yaiba Stagione 3 ha fatto compagnia agli spettatori nel corso della stagione primaverile 2023. Terminata nel mese di giugno, con un totale di undici episodi, la serie ha adattato l'arco del Villaggio di Forgiatori di Katana. Dopo solamente qualche mese di pausa, Ufotable parrebbe essere già pronta a rilanciare la serie animata!

La Stagione 4 di Demon Slayer è stata già annunciata in concomitanza della fine dello Swordsmith Village Arc, sintomo che Ufotable non intende perdere tempo e proseguire il lungo viaggio di Tanjiro e Nezuko senza far attendere i fan. L'uscita di Demon Slayer 4 era stata predetta per il 2024, ma questa ipotesi sembra aver trovato conferma, almeno stando alle parole di un importante leaker.

In Demon Slayer 4 assisteremo all'Hashira Training Arc, un arco narrativo breve in cui i membri della Squadra Ammazza Demoni si addestreranno all'unisono in vista di una imponente battaglia finale contro Muzan Kibutsuki e le Lune Crescenti restanti. Secondo il solito @oecuf0, che più volte ci ha sorpresi con i suoi leak poi risultati veritieri, Demon Slayer 4 uscirà nel 2024. Considerando la breve durata della saga citata, quest'uscita può essere considerata certa, anche se resta da capire se Ufotable si limiterà a far uscire una manciata di episodi, oppure se darà inizio anche alla saga finale.