Demon Slayer in tour, Shueisha annuncia la prima mostra d'arte: trailer e immagini

La casa editrice giapponese Shuiesha ha annunciato la prima mostra d'arte ufficiale di Demon Slayer, denominata "Kimetsu no Yaiba Gotouge Koyoharu Exhibition" e in programma dal 26 ottobre al 12 dicembre 2021 alla Mori Arts Center Gallery di Tokyo, stesso luogo in cui pochi mesi fa si era tenuta la colossale mostra dedicata a My Hero Academia.

La realizzazione della mostra era in programma da tempo, ma Shueisha e gli altri organizzatori hanno dichiarato di aver dovuto far fronte a diverse difficoltà causate dalla pandemia. Oggi, con la situazione sotto controllo, le date sono finalmente confermate e la mostra è pronta ad accogliere i visitatori di tutto il mondo.

La Kimetsu no Yaiba Gotouge Koyoharu Exhibition prenderà il via il 26 ottobre a Tokyo, e si concluderà il 12 dicembre 2021. Successivamente, la mostra aprirà una seconda volta a Osaka, dal 14 luglio al 4 settembre 2022, prima di concludersi definitivamente. La trasmissione della seconda stagione dell'anime dovrebbe attirare tanti fan, quindi è probabile che la mostra venga rinnovata per una seconda edizione nel 2023.

Demon Slayer è l'opera giapponese di maggiore successo dell'ultimo biennio, sia in Giappone che all'estero. La prima stagione dell'anime è disponibile in Italia su VVVVID, Netflix e Prime Video, mentre il film è fruibile in esclusiva sulla piattaforma streaming di Amazon. Maggiori informazioni sulla Stagione 2 saranno condivise nel corso delle prossime settimane.