Demon Slayer: primo trailer per la quarta stagione, arriva l'allenamento degli Hashira

Una delle serie anime più apprezzate degli ultimi anni e che ha contribuito a incrementare significativamente le vendite del manga è sicuramente Demon Slayer di Koyoharu Gotoge. Diventata in breve tempo un vero e proprio fenomeno, la storia di Tanjiro proseguirà in una quarta stagione, mostrata in un primo trailer con tanto di periodo d'uscita.

Per chi ha seguito il manga sa già cosa ha in serbo il futuro per i protagonisti, ma per chi non sapesse ancora cosa accadrà dopo gli eventi dell’arco ambientato nel villaggio di forgiatori di katane il Promotional Reel pubblicato dallo studio ufotable ha introdotto la prossima avventura. Come potete, infatti, vedere nel video riportato in cima alla notizia, Tanjiro, sua sorella Nezuko e i loro amici saranno molto vicini agli Hashira, i migliori cacciatori di demoni al mondo.

Intitolato arco dell’allenamento degli Hashira il nuovo capitolo dell’anime di Demon Slayer debutterà nella primavera del 2024, con un primo episodio della durata di un’ora. Mancano quindi pochi mesi al ritorno dell’anime di punta di ufotable, e per rendere l’attesa meno pesante, prima dell’uscita verranno ritrasmessi gli episodi più significativi della scorsa stagione con uno speciale intitolato “Verso l’allenamento degli Hashira” che sarà trasmesso in oltre 140 paesi, con l’obiettivo di superare quanto già registrato per Demon Slayer: Verso il Villaggio dei forgiatori di katana nel marzo del 2023. In fondo alla pagina potete anche vedere la prima key visual estesa della nuova stagione, con tutti i personaggi principali.

Indicativamente, considerando anche il periodo di debutto della terza stagione, possiamo aspettarci il ritorno dell’anime di Demon Slayer per il mese di aprile 2024. Aspettando conferme dallo studio, ricordiamo che Demon Slayer è arrivato anche a teatro. Fateci sapere cosa ve ne pare del primo trailer della quarta stagione nei commenti.