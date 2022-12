Demon Slayer: nuovo trailer per la terza stagione in arrivo nell'aprile del 2023

In concomitanza con l'annuncio del nuovo film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sono state rivelate nuove importanti informazioni sulla terza stagione dell’anime ad opera di Ufotable. Tanjiro e compagni avranno a che fare con due Pilastri, presentati nel nuovo, breve ma emozionante, trailer diffuso dallo studio.

Nel primo dei due post, diffuso da WSJ_manga e riportato in fondo alla pagina, condividendo le character visual di Tokito Muichiro, Pilastro della Nebbia, e Mitsuri Kanroji, Pilastro dell’Amore, che vedremo in azione durante gli eventi del villaggio di forgiatori di katane, è stato confermato che la terza stagione di Demon Slayer: Kimestu no Yaiba debutterà in Giappone nell'aprile del 2023. Non è ancora arrivata la conferma ufficiale relativa alla distribuzione, ma come avvenuto per la seconda stagione possiamo aspettarci che la serie verrà pubblicata in simulcast su Crunchyroll.

Nel secondo post, diffuso da shonenleaks, si nota invece il breve trailer, della durata di trenta secondi, in cui vengono presentati i due Hashira. Nonostante la brevità del video si può notare come Ufotable abbia rappresentato determinate scene, e gli effetti spettacolari delle tecniche dei cacciatori di demoni, con la qualità a cui ormai milioni di appassionati si sono abituati nel corso delle prime due stagioni. Diteci la vostra sul trailer nella sezione riservata ai commenti.

In conclusione, ricordiamo che la wrestler ha omaggiato l'Hashira del Fuoco Rengoku, e vi lasciamo alla nostra recensione della seconda stagione di Demon Slayer.