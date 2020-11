Demon Slayer: trapela la copertina del 23° e ultimo volume del manga

Demon Slayer è ad oggi uno dei titoli più importanti dell'editoria nipponica, forte di 100 milioni di copie in circolazione a fronte di uno strettissimo lasso di tempo. Eppure, questi numeri sono destinati ad aumentare in quanto attende ancora il suo debutto l'ultimo tankobon dell'opera di Koyoharu Gotouge.

Nelle scorse ore, infatti, sono emerse alcune novità dalle pagine di Weekly Shonen Jump, la rivsta che ha accompagnato la serializzazione di Demon Slayer dal 2016 al 2020. Prima di svelarvi il contenuto dei nuovi leak vi ricordiamo che tra le nostre pagine è disponibile una guida definitiva alla lettura di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Il nuovo numero del magazine più famoso in Giappone ha dedicato una pagina promozionale alla copertina a colori del 23° volume del franchise, l'ultimo rimasto in attesa di pubblicazione del franchise, che si mostra così finalmente al grande pubblico. Il leak in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, svela una semplicissima cover in cui Tanjiro e Nezuko, finalmente umana, salutano spensierati i fan. Shueisha ha inoltre confermato che il debutto del volume tra le librerie nipponiche è atteso per il prossimo 4 dicembre.

