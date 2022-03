Demon Slayer: le tre mogli di Tengen in un triplo cosplay di Missbri

Per poter affrontare i demoni creati da Kibutsuji Muzan c'è bisogno di un buon numero di persone esperte nel combattimento. Non conta infatti soltanto l'abilità, ma anche i numeri possono aiutare i cacciatori di demoni di Demon Slayer ad abbattere i nemici che si cibano di umani durante le notti.

La saga del quartiere a luci rosse, che è stata al centro della seconda stagione di Demon Slayer da poco conclusasi, ha obbligato i quattro protagonisti ad affiancare Uzui Tengen, il pilastro del suono, non soltanto alla ricerca del demone che si aggirava in zona. Infatti in principio Uzui aveva inviato le proprie tre mogli ad indagare sulla situazione, ma ha perso i contatti con tutte e tre.

Ciò ha scatenato l'invidia di Zenitsu, specie poi quando ha scoperto che si tratta di tre donne molto belle. Le tre mogli di Uzui Tengen alla fine sono state tratte in salvo e hanno contribuito anche loro allo sviluppo della battaglia finale di Demon Slayer 2. La cosplayer MissBri ha deciso di interpretare tutte e tre le donne in una foto caricata su Instagram.

Makio, Suma e Hinatsuru prendono vita in questo cosplay delle tre mogli di Tengen Uzui, ottimamente realizzate da MissBri che ha scattato più foto mettendosi in posa con i singoli cosplay, e poi unendole con un fotomontaggio in una sola immagine. Per completare l'opera, non perdetevi un cosplay di Uzui.