Demon Slayer: il treno Mugen vi aiuterà a mangiare il sushi

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è uno degli anime più famosi di sempre. L'inizio della seconda stagione non ha portato gli spettatori verso nuovi contenuti, non ancora perlomeno, ma ha ripreso la trama degli orrori del Treno Mugen. Il film è stato popolarissimo e per questo a molti farà piacere rivederlo in forma animata.

Tuttavia c'è anche un nuovo modo di osservare il treno Mugen di Demon Slayer, molto più particolare, grazie a un nuovo merchandising. In Giappone il sushi viene proposto in molti locali, venendo tuttavia servito in modo diverso. Mentre permangono ristoranti tradizionali dove il sushi viene preparato al momento e sotto espressa richiesta dell'avventore, ci sono anche i kaiten sushi, ovvero i ristoranti con nastri trasportatori.

Ebbene, l'azienda Takara Tomy ha disegnato questo nuovo treno giocattolo ispirato al treno Mugen di Demon Slayer che farà da nastro trasportatore per il sushi. Con Tanjiro in testa, la cena preparata arriverà a bordo dei vagoni-piatti di questa piccola locomotiva, ma senza demoni di sorta. Questo oggetto è il secondo della linea At-Home Kaitenzushi lanciata da Takara Tomy nel 2021 per celebrare la "nuova normalità" nata dopo le conseguenze della pandemia.

Le avventure del Treno Mugen non dureranno molto, con Demon Slayer 2 che tra un mese inizierà un arco narrativo nuovo di zecca.