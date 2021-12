Demon Slayer: il Treno Mugen arriva nei cinema italiani, Dynit annuncia le date

In Giappone, il successo di Demon Slayer: il treno Mugen è stato strepitoso. Il film che fa da seguito alla prima stagione dell'acclamata serie di Ufotable è stato però purtroppo stoppato più volte in Italia a causa dell'insorgere della pandemia da Covid-19.

Ciò obbligò Dynit, in vista della trasmissione di Demon Slayer stagione 2 in Giappone e sui servizi streaming, a optare per una pubblicazione fuori dalle sale. Così a luglio è arrivato in italiano Demon Slayer: il Treno Mugen su Amazon Prime Video. Dynit non ha rinunciato tuttavia all'opzione cinema, comunque in arrivo nei prossimi mesi.

Dynit ha infatti annunciato che Demon Slayer: il treno Mugen arriverà nelle sale italiane in tre giorni evento: il 17, il 18 e il 19 gennaio 2022. La rivelazione arriva insieme a una locandina, la stessa utilizzata in Giappone ma naturalmente tradotta in italiano: i protagonisti sono pronti per fare a fette un nuovo incubo demoniaco presente su questo treno, insieme all'amato personaggio Kyojuro Rengoku.

Continua così il progetto speciale "Stagione degli anime al cinema" lanciato da Nexo Digital in partnership con Dynit, che proseguirà nei prossimi mesi con anime del calibro di Sword Art Online Progressive The Movie: Aria of a Starless Night e La Fortuna di Nikuko.