Demon Slayer: Il Treno Mugen, Dynit presenta una prestigiosa edizione home video

Dynit ha confermato l'arrivo in Italia di un'edizione da collezione del film Demon Slayer: il Treno Mugen, la pellicola realizzata dallo studio Ufotable che ha ricevuto un'accoglienza straordinaria diventando il film più visto della storia del cinema giapponese e uno dei più grandi successi dell'intera industria dell'animazione degli ultimi anni.

Oltre alla splendida illustrazione firmata dal character designer Akira Matsushima, realizzata esclusivamente per l'edizione home video, usata come cover, la limited edition appare estremamente ricca di gadget e oggetti particolari che non faticheranno a conquistare gli appassionati. Come potete infatti vedere nel post di Dynit riportato in calce, si nota uno slip case nero, un digipak contenente i dischi con un fantastico disegno di Ufotable, e anche la colonna sonora originale del film.

Per chi vuole approfondire i retroscena della produzione, sarà anche presente un booklet di 48 pagine contenente interviste e approfondimenti riguardanti l'incubo vissuto da Tanjiro e compagni a bordo del Treno Mugen. Per quanto riguarda i gadget, saranno presenti 3 poster, dedicati al protagonista e all'intenso scontro tra Kyojuro Rengoku, Pilastro delle Fiamme, e Akaza, una carta speciale dell'Hashira, e la riproduzione dei due orecchini Hanafuda indossati da Tanjiro.

Un eccezionale pezzo da collezione, che sarà disponibile dal 20 aprile 2022 nella versione DVD e Blu-ray, e sarà pre ordinabile fino al 4 marzo, ad un prezzo ancora non specificato. Per concludere vi lasciamo alla nostra recensione di Demon Slayer: Il Treno Mugen.