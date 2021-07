Demon Slayer: Il Treno Mugen, video recensione del film dei record su Prime Video

Demon Slayer: Il Treno Mugen è finalmente arrivato in Italia dopo nove lunghi mesi di attesa, e a partire da oggi è disponibile senza costi aggiuntivi per tutti gli abbonati ad Amazon Prime Video, anche con il doppiaggio italiano. Per l'occasione potete anche dare un'occhiata alla nostra video recensione del film dei record, disponibile sul canale Youtube di Everyeye Plus.

Demon Slayer: Il Treno Mugen, anche conosciuto all'estero come Demon Slayer: Infinity Train o Demon Slayer: The Movie - Mugen Train, è il film sequel della prima stagione dell'anime di Demon Slayer, divenuta un fenomeno globale nel 2019 per via delle spettacolari animazione di Studio Ufotable e del carisma dei suoi personaggi. Il nuovo film ovviamente è canonico, e traspone gli eventi raccontati nei Volumi 7 e 8 del manga di Koyoharu Gotouge.

Dopo un debutto da record in Giappone, con file infinite per la prenotazione di biglietti online e sold out continui per l'intero mese di ottobre, Demon Slayer: Il Treno Mugen è diventato il film più visto della storia nel paese del Sol Levante, superando Frozen, La città incantata, Matrix Reloaded e altri blockbuster internazionali. Il film ha anche segnato il miglior debutto di sempre per un film straniero negli USA, e conquistato un totale di circa 500 milioni di dollari in tutto il mondo.

Vi ricordiamo che la prima stagione di Demon Slayer è disponibile su Netflix, VVVVID e Prime Video, mentre Demon Slayer: Il Treno Mugen è esclusiva della piattaforma streaming di Amazon. La storia di Tanjiro e compagni riprenderà questo autunno, quando l'anime tornerà con l'attesissima seconda stagione.