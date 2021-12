Demon Slayer: il tribunale sospende i 20 mesi di prigione per il fondatore di Ufotable

Il tribunale distrettuale di Tokyo ha emesso un verdetto di colpevolezza e una sentenza nei confronti di Hikaru Kondo, fondatore, direttore rappresentante e presidente dello studio d'animazione di Demon Slayer, Ufotable, con l'accusa di non aver pagato 138 milioni di yen (circa 1,25 milioni di dollari) di tasse.

Il presidente dello studio di Demon Slayer è condannato a 20 mesi di prigione, ma la pena è sospesa per tre anni. Se Kondo rimarrà in buona condotta per questi tre anni, non sconterà la pena in prigione.

Il tribunale ha commentato che la moglie di Kondo, che agiva in qualità di contabile per la società, ha mostrato riluttanza nel manipolare la dichiarazione dei redditi della società, ma Kondo ha insistito, il che ha dimostrato "una forte intenzione" nel commettere la frode.

Sul sito web della società, Ufotable ha rilasciato una dichiarazione riconoscendo la condanna, scusandosi con i fan della società e tutte le parti correlate, e ha detto che userà l'incidente come un'opportunità per muoversi verso un livello più sostenibile di produzione che rimarrà entro i limiti della legalità.

Kondo ha ammesso l'accusa di aver violato il Corporation Tax Act e il Consumption Tax Act per non aver pagato 138 milioni di yen (circa 1,25 milioni di dollari) di tasse in un'udienza preliminare del tribunale distrettuale di Tokyo il 17 settembre. Durante la stessa udienza, Kondo si è scusato, ammettendo che pensava che la sua evasione fiscale "non avrebbe portato problemi a [Ufotable]".

Dopo l'incriminazione formale di Kondo e dello studio di Demon Slayer il 9 luglio, lo studio ha riconosciuto l'incriminazione della Procura di Tokyo, e ha assicurato che la società ha già presentato una dichiarazione dei redditi corretta e ha pagato l'importo appropriato.

Il Mainichi Shimbun ha riportato l'anno scorso che Kondo avrebbe nascosto circa il 30% dei proventi di alcuni dei ristoranti a tema anime di Ufotable a Tokyo e li avrebbe conservati in una cassaforte privata a casa.

La rivista Weekly Bunshun Digital di Bungeishunju ha riferito nell'aprile 2019 che Ufotable avrebbe dovuto pagare 400 milioni di yen (circa 3,57 milioni di dollari) di tasse, citando una fonte del Tokyo Regional Taxation Bureau.

Il rapporto indica che Ufotable sarebbe sospettata di essersi appropriata indebitamente dei fondi raccolti da un'asta di beneficenza per il terremoto del Tōhoku del 2011, una violazione del codice penale che comporta una potenziale pena detentiva di non più di 10 anni.

Il Tokyo Regional Taxation Bureau ha condotto una perquisizione degli uffici di Ufotable all'inizio di marzo di quell'anno come parte di un'indagine, ma non ha finito di presentare le accuse. Kondo alla fine si è dimesso dal suo ruolo di presidente del comitato esecutivo di Machi Asobi, l'evento di Tokushima di cui Ufotable era una volta l'organizzatore principale, nel maggio 2019.