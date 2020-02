Demon Slayer trionfa agli Anime Awards, il produttore: 'Felicissimi, ora pensiamo al film'

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha trionfato agli Anime Awards 2020, aggiudicandosi ben tre premi tra cui l'ambitissimo "Anime dell'anno". Il producer della serie Yuma Takahashi è quindi intervenuto ai microfoni di Crunchyroll, ringraziando i fan e approfittando dell'occasione per dare un piccolo update sulla realizzazione del film.

Takahashi ha iniziato dichiarando quanto segue: "Ciao a tutti sono Yuma Takahashi, produttore dell'anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Vi ringrazio anche a nome dello staff per aver votato la nostra serie ai Crunchyroll Anime Awards 2020. Studio Ufotable vanta alcuni dei più talentuosi animatori in circolazione; persone che hanno lavorato senza sosta per realizzare il miglior adattamento possibile di Demon Slayer. Il vostro supporto significa tantissimo per noi e ci scalda il cuore. Ci tengo a ringraziare la mangaka Kotoharu Gotouge per aver creato questo meraviglioso mondo e tutti i ragazzi di Ufotable per aver lavorato così duramente".

Successivamente il produttore ha parlato del nuovo film di Demon Slayer in uscita nel 2020, confermandone anche il titolo inglese: "Attualmente stiamo lavorando sulla produzione del film Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Movie: Mugen Train, il primo adattamento cinematografico della serie in cui Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke si troveranno faccia a faccia con l'avversario più forte incontrato finora. Spero che guarderete il film quando uscirà, e ne approfitto per ringraziarvi ancora una volta per il supporto!". In calce potete dare un'occhiata al video completo.

E voi cosa ne pensate? Primo posto meritato per l'anime di Studio Ufotable? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante!