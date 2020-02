Demon Slayer trionfa come migliore serie anime al Tokyo Anime Film Festival

La qualità dell'anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta garantendo un'enorme incremento delle vendite del manga e, ormai, si può tranquillamente affermare che sia l'opera di maggior successo degli ultimi anni. Ad attestarne il valore arriva un prestigioso premio.

Infatti Demon Slayer ha trionfato al Tokyo Anime Film Festival, tenutosi questa notte in Giappone, come miglior opera televisiva. Koyoharu Gotouge ha vinto il premio miglior storia originale/sceneggiatura, Akira Matsushima ha vinto il premio come miglior animatore e, per la categoria migliore musica ha trionfato Yuki Kajiura, sempre per il suo lavoro su Demon Slayer (ma anche ad altri anime, quali Sword Art Online: Alicization). Il premio miglior anime film è andato a Weathering with you di Makoto Shinkai che che trovate qui recensito da noi di Everyeye.

Un periodo davvero dorato per Demon Slayer, che di recente si è visto anche premiare per il singolo Gurenge che è doppio disco di platino in Giappone. E non si arrestano neanche le vendite dei volumi che continuano a dominare le classifiche dei manga più venduti della settimana in Giappone. Chissà se il prossimo progetto, il film di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Mugen Ressha-Hen incrementerà ancora lo straordinario successo dell'opera. Il trailer è previsto per il mese di Marzo e non vediamo l'ora di gustarcelo insieme a voi. Nel frattempo, diamo un'occhiata a questo ispiratissimo cosplay di Inosuke.