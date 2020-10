Demon Slayer e la triste realtà di Rengoku raccontata nel capitolo oneshot

In occasione dell'uscita del primo lungometraggio della serie, che adatterà alcuni eventi del manga, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è tornato in fermento. Il brand che tra conclusione del fumetto e dell'anime era temporaneamente in una fase di stallo, che però non ha fermato le vendite, ha programmato un grande ritorno.

Per celebrare l'uscita del film, Weekly Shonen Jump ha programmato un volume speciale di Demon Slayer denominato volume 0 e che sarà distribuito in copie limitate ad alcuni di color che andranno al cinema in Giappone a godersi lo spettacolo. Ma il primo capitolo del volume, formato da 19 pagine, è stato anche pubblicato gratuitamente su MangaPlus e sulla rivista nipponica.

Ovviamente il capitolo è tutto dedicato Kyojuro Rengoku, pilastro della fiamma. In queste pagine scritte e disegnate da Koyoharu Gotouge assistiamo alla vita del pilastro prima del suo incontro con Tanjiro e alle fasi iniziali del suo addestramento come spadaccino. Rifiutato dal padre e adorato dal fratello minore, Rengoku fa quanto in suo potere per uccidere i demoni e godersi le giornate con i suoi compagni.

Capirà però diverse cose sulla realtà e sulla tristezza intrinseca, rappresentata principalmente dai demoni. Durante lo scontro presentato nel capitolo si capisce anche perché il personaggio di Demon Slayer abbia un certo modo di parlare. Avete letto il nuovo capitolo di Demon Slayer? La prossima settimana sarà inaugurato sempre sulla rivista di Shueisha un nuovo spin-off sul personaggio.