Demon Slayer, ufficiale: la prima stagione dell'anime arriva su Netflix il 1° febbraio

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sarà disponibile su Netflix Italia a partire dal 1° febbraio 2021, secondo quanto riportato dalla pagina web ufficiale del sito streaming. Dopo VVVVID e Amazon Prime Video, dunque, anche Netflix ha deciso di inserire nel proprio catalogo la prima stagione dell'anime più chiacchierato degli ultimi tempi.

Cercando la serie nel catalogo Netflix vi accorgerete che è già presente la scheda ufficiale, con la dicitura "Stagione 1 in arrivo il 1° febbraio". Poche settimane fa vi avevamo anticipato che l'anime avrebbe potuto persino debuttare oggi, 22 gennaio 2021, ma a quanto pare la prima data trapelata sul web riguardava unicamente la distribuzione USA. Il pubblico italiano comunque non dovrà attendere molto, e chi non ha ancora recuperato l'anime avrà presto l'occasione di mettersi in pari e prepararsi all'uscita di Demon Slayer: Infinity Train.

La prima stagione di Demon Slayer è composta da 26 episodi e adatta i primi 52 capitoli del manga di Koyoharu Gotouge. Il film è ambientato subito dopo la conclusione della Stagione 1 e fa da ponte con la seconda stagione dell'anime, presumibilmente in uscita nel 2022. Gli episodi su Netflix dovrebbero essere disponibili anche con il doppiaggio italiano.

E voi cosa ne pensate? Siete contenti? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui voleste saperne di più sull'anime, invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.